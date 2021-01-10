النصولي: السلالات الجديدة لـ"كورونا" لم تؤثر على نجاعة اللقاحات حتى الآن

Advertisements

قال طلال النصولي، مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، إن السلالات الجديدة لـ"كورونا" لم تؤثر على نجاعة اللقاحات حتى الآن، مشيرًا إلى أن التغير الذي حدث لم يؤثر حتى الآن في أعراض الفيروس.



وأضاف "النصولي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه تلقى بالفعل لقاح فايزر، موضحًا أنه لا يوجد أعراض جانبية للقاح سوى بعض التورمات البسيطة في الوجه.



وحذر مصابي السكر من فيروس كورونا كون هذا الفيروس يتفاعل بشدة مع مرض السكر، لافتًا إلى أن 99% من المصابين بكورونا في الموجة الأولى لا يمكن أن يصابوا مرة ثانية لوجود أجسام مناعية بعد الإصابة في المرة الأولى قد تمتد إلى 3 أشهر على الأقل.



وكانت شددت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية،على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث لا يوجد لقاح يعطي حماية 100% لمن يحصل عليه.



وأشارت "الرباط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن اللقاح أحد الوسائل التي تحمينا من الإصابة، حيث لابد من ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حيث أن اللقاح وحده لا يكفي.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.