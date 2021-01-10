خالد الجندي عن الهجوم له بسبب "النيولوك": "تعرت للتنمر"

الأحد 10/يناير/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الشيخ خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف، إنه لم يفاجئ بالانتقادات التي طالته بسبب "اللوك الجديد" الذي ظهر به على شاشة التلفزيون، مشيرًا إلى انه كان متوقع هذه الهجمة الشرسة قبل أن تبدأ، معتبرا ما تعرض له على السوشيال ميديا نوعًا من التنمر.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد: أخوض حربا من أجل الوطن والدين والعقل الحر، لافتًا إلى أنه قدر من يكون مصلحا أن يواجه العداء،

وأشار إلى أن الإخوان والسلفيين هما المحرك الأساسي لهذه الأزمة، بسبب فضحه لمنهجهم الذى يعانى من الإزدواجية، منوها بأن الدعوة السلفية ليست كلها في سلة واحدة.

وتابع: نحن علماء دين وليس كنهوتين، ونحن بشر ومن حقنا الاستمتاع بحياتنا الخاصة، مضيفًا إبراهيم عيسى صعبان عليا لأنه "اتظلم في الموضوع"، حيث أن ارتداء الحمالات ليس حكرا على إبراهيم عيسى.

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