جراحة ناجحة لثنائى بنى سويف

الأحد 10/يناير/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
أجرى ثنائى فريق بني سويف حسن عبده واسلام شرقية جراحة ناجحة بأحد مستشفيات القاهرة وذلك عقب تعرضهما للإصابة بقطع بالرباط الصليبي خلال مشاركتهم الماضية مع الفريق السويفى المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وحرص مسؤولى الجهاز الفنى لبنى سويف على تكليف الثنائى طه حسين إدارى الفريق وأحمد سعودى عضو الجهاز الطبي بالسفر مع اللاعبين وعودتهم عقب انتهاء العملية الجراحية التى قام بها الدكتور أحمد رزق للثنائى .

ويحتل بنى سويف الرياضى المركز السادس برصيد 13 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

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