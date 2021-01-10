نجم ريال مدريد يقترب من العودة لليجا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

قال تقرير صحفي إسباني، إن لاعب فريق ريال مدريد المعار الى بوروسيا دورتموند رينير جيسوس، بات قريب جداً من العودة الى الليجا الإسبانية.

 

وانتقل رينير جيسوس الى دورتموند في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ولكن اللاعب لم يشارك سوى في 8 مباريات هذا الموسم.

 

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ABC " الإسبانية، فإن ريال مدريد يعمل على قطع إعارة رينير، ومن ثم إعارته مرة أخرى الى فريق بلد الوليد.

 

ونوهت الصحيفة أن ريال مدريد قام أيضاً بقطع إعارة الياباني كوبو الذي كان يلعب مع فياريال هذا الموسم، ومن ثم إعارته الى فريق خيتافي.

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