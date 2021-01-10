سلبية مسحة المدير الإداري لنادي الاتحاد السكندري

جاءت المسحة الطبية التى خضع لها وليد بدر المدير الإدارى للاتحاد السكندري سلبية وتبين تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا .





وبذلك ينخفض عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الجهاز الفنى للاتحاد السكندري إلى ثلاث حالات وهم إبراهيم حسن مدير الكرة و عماد المندوه مدرب حراس المرمى وحسن مصطفى المدرب المساعد .





ويلتقي الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم خارج أرضه مع الجونة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط بينما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 12نقطة .