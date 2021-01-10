اعتماد تشكيل اللجان الفرعية للحكام

الأحد 10/يناير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تشكيل اللجان الفرعية للحكام الذي تقدمت به لجنة الحكام الرئيسية على النحو التالي:

القاهرة: توفيق السيد رئيسا، عز الدين شاهين سكرتيرا، وأحمد أبو رحاب وجيمس حنا عضوين.

الجيزة: ممدوح ضرار رئيسا ومحمد عبد المعطي سكرتيرا وخالد حافظ عضوا.

الأسكندرية: محمد فتحي رئيسا ورمضان عثمان سكرتيرا وسيد علي ورأفت الضو عضوين.

الغربية: هشام صديق رئيسا ووليد عبد العزيز سكرتيرا ومحمد عبد الصمد عضوا.

كفر الشيخ: أحمد الرشيدي رئيسا ومحمود المرشدي سكرتيرا ومحمد عبد البر عضوا.

الدقهلية: سامي الطحان رئيسا وآدم علي حسن سكرتيرا وطارق أبو العينين عضوا.

دمياط: علي طاهر رئيسا وعادل أبو الفتوح سكرتيرا وأسامة الحسيني عضوا.

المنوفية: محمد عباس رئيسا وسيد رمضان سكرتيرا وعبد الرازق سعيد عضوا.

البحيرة: أحمد الجرواني رئيسا وعبد الناصر البصراتي سكرتيرا وهاني حميد عضوا.

الإسماعيلية: محمد مصطفى رئيسا ومحمد عبد الهادي سكرتيرا ومصطفى الحلوس عضوا.

بورسعيد: محمد كمال هلال رئيسا وعلاء فارس سكرتيرا وخالد ثابت عضوا.

السويس: أيمن عبد الرحمن رئيسا وياسر عطا سكرتيرا وأحمد عبد الحارس عضوا.

الفيوم: صبري صادق رئيسا ومكرم شفيق سكرتيرا ورمضان عوض الله عضوا.

بني سويف: محمد سعد علي رئيسا وياسر سيد سكرتيرا وحمدي طه عضوا.

المنيا: محمد عبد الكافي رئيسا وأشرف أبو النور سكرتيرا وممدوح فهمي عضوا.

أسيوط: ثروت فايق رئيسا وأسامة فؤاد سكرتيرا وخالد عبد الكريم عضوا.

سوهاج: أسامة العارف رئيسا وعياد ابراهيم سكرتيرا وخالد عبد النعيم عضوا.

قنا: يحي حافظ رئيسا ومحمد فخري سكرتيرا وعاطف قاسم عضوا.

أسوان: ثروت عكاشة رئيسا وفتح الله سيد أبا زيد سكرتيرا ومحمد علي عضوا.

شمال سيناء: حسين سويلم رئيسا وخالد نصار سكرتيرا ومحمد محمود عبد الله العريس عضوا.

الوادي الجديد: محمد هنادي رئيسا ومحمد محمود عبد العزيز سكرتيرا وعمرو البري عضوا.

مرسى مطروح: عصام محمود سالم رئيسا وحمادة مصطفى سكرتيرا وعادل الزعيري عضوا.

الأقصر: رفاعي محمد عبد الله رئيسا وعاطف ياسين سكرتيرا وبهاء الضو عضوا.

القليوبية: محمود عبد المنعم رئيسا وأسامة عبد العاطي سكرتيرا وأحمد حلمي عضوا.

الشرقية: جمال موسى رئيسا ومحمد قلانة سكرتيرا ونادر زكي عضوا.

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