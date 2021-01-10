محلل اقتصادي: لهذا السبب يلجأ المستثمر الأجنبي للاستثمار في أدوات دين مصر

الأحد 10/يناير/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت منى بدير، المحلل الاقتصادي، إن هيكل الاقتصاد المصري متنوع، ولا يعتمد على قطاع بعينة، على عكس الاقتصاد في دول الخليج، مشيرة إلى ان الاقتصاد المصري قائم على الزراعة والصناعة بأوزان مختلفة.

وتابعت "بدير"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن المستثمر الاجنبي يبحث دائما عن العائد المرتفع، وتجنب المخاطر المرتفعة، مشيرة إلى أن معدل الفائدة مرتفع في الأرجنتين، ولكن المستثمر لا يذهب إلى شراء سندات خزانة في هذه الدولة، بسبب عدم سداد هذه الدولة التزاماتها المالية، بينما الاقتصاد المصري لم يثبت في تاريخه عدم سداد أي التزامات أو أي ديون، مشيرة الى ان الاستثمار في مصر منخفض المخاطر، عند المقارنة بالعديد من الدول.

وأشارت إلى ان المستثمر الأجنبي يلجأ للاستثمار في أدوات الدين المحلية في مصر، بسبب أن المخاطر محدودة ومتوازنة، والعائد الذي تقدمه مصر تنافسي ومن اعلى العوائد في العالم.

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