أمين عام الفتوى: تبرير إهمال الإجراءات الاحترازية بجملة "سيبها على الله" تشويه لصورة الدين (فيديو)

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قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تبرير إهمال الإجراءات الاحترازية بجملة "سيبها على الله" تشويه لصورة الدين.



وأضاف "عمران" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "نحن مأتمنين على أنفسهم في ظل هذه الجائحة، وأصبح كل احد فينا مؤتمن على صحة الآخر".



وتابع "من يقول سيبها على الله أو تعددت الأسباب والموت واحدًا كلها حجج غير صحيحة، وإذا كنا سنلقي الله سبحانه وتعالى فلنقابله وهو راضي عنا وهذا لن يحدث إلا إذا أخذنا بالأسباب".



واستطرد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "الكمامة والتباعد الاجتماعي سبب، ومن لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية عليه إثم لأنه أصبح سبب في إيذاء الناس".



وكانت شددت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية،على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث لا يوجد لقاح يعطي حماية 100% لمن يحصل عليه.



وأشارت "الرباط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن اللقاح أحد الوسائل التي تحمينا من الإصابة، حيث لابد من ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حيث أن اللقاح وحده لا يكفي.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.