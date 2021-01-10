بعد شكوى سيدة من قسوة ابنها.. الباز: أناشد المسؤولين بحمايتها (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو لسيدة سبعينية تشكو من ضربها على يد نجلها "الملتحي"، بسبب طمعه في معاشها، ورغبته في بيع منزلها وأخذ أمواله.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن السيدة اسمها دولت عماد تأخذ معاش 422 جنيه، وابنها ضربها اكتر من مرة طمعا في معاشها ومنزلها.

وعلق: "ربنا يعافي الناس من قساوة القلوب، صعب أم توصل لمرحلة تقول فيها مش عاوزة أشوف شكل ابني تاني عشان بخاف منه".

وواصل: "ليه الناس اللى بتحاول تظهر أنها متدينة، وملتزمة، دايما يكونوا بهذه القسوة ومتجبرين بهذا الشكل.. أناشد المسئولين حماية هذه السيدة"

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