بعد شكوى سيدة من قسوة ابنها.. الباز: أناشد المسؤولين بحمايتها (فيديو)

بعد شكوى سيدة من قسوة ابنها.. الباز: أناشد المسؤولين بحمايتها (فيديو)
الأحد 10/يناير/2021 - 09:54 م
كـسـاب أحـمـد
عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو لسيدة سبعينية تشكو من ضربها على يد نجلها "الملتحي"، بسبب طمعه في معاشها، ورغبته في بيع منزلها وأخذ أمواله.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن السيدة اسمها دولت عماد تأخذ معاش 422 جنيه، وابنها ضربها اكتر من مرة طمعا في معاشها ومنزلها.
وعلق: "ربنا يعافي الناس من قساوة القلوب، صعب أم توصل لمرحلة تقول فيها مش عاوزة أشوف شكل ابني تاني عشان بخاف منه".
وواصل: "ليه الناس اللى بتحاول تظهر أنها متدينة، وملتزمة، دايما يكونوا بهذه القسوة ومتجبرين بهذا الشكل.. أناشد المسئولين حماية هذه السيدة"