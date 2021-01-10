بعد نجاح تأليفه "لؤلؤ".. محمد مهران يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله المقبلة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
كشف الفنان محمد مهران عن خطته الفنية التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاءه من أولى تجاربه الكتابية فى مسلسل "لؤلؤ"، الذى حقق صدي واسعا فور عرضه.


وقال محمد مهران في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، استكمل حالياً تصوير مشاهدي فى مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد السقا وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف "مهران"، أنه انضم إلى أسرة مسلسل"النمر"، ويقدم فيه شخصية "خالد"، والعمل من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى إطار صعيدي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "لؤلؤ" والتي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى

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