أشرف زكي يكشف كواليس جلسته مع باسم سمرة ورحاب الجمل

الأحد 10/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن باسم سمرة ورحاب الجمل اعتذرا على ما بدر منهم على السوشيال ميديا من اتهامات، مشيرا إلى أن قرار إيقافهم ساريا لحسن أخذ رأي مجلس الإدارة غدا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، على قناة "النهار"، أنه عاد من جنازة هادي الجيار إلى منزله، ففوجئ بزيارة باسم سمرة ورحاب الجمل.

وتابع: "الاثنين جاءا معا، وقالوا لي احنا جئنا نصالحك ونعتذرلك، ودي لحظة غلط ولحظة شيطان، واحنا غلطنا، ونرجو من النقابة تقبل اعتذارنا واحنا حبايب".

وواصل: "قلت لباسم ورحاب أنا رافض بشكل قاطع اللى حصل، وإننا نعمل في بعض كدة، وكمان على السوشيال ميدا.. ممكن نختلف لكن في بيت اسمه النقابة نلجأ له، والإثنين أبدوا شديد الاسف".

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