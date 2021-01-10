بالأحضان.. تصالح الفنانة رحاب الجمل وباسم سمرة بحضور أشرف زكي

الأحد 10/يناير/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتشرت صور في الساعات القليلة الماضية،تؤكد أنه تم الصلح بين الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة وذلك عقب إثارتهم الجدل في الفترة الأخيرة.

وجمع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بين الثنائي وذلك عقب الخلاف الدائر بينهم وقراره بوقفهم عن التمثيل.

وكانت الفنانة رحاب الجمل، قد هاجمت الفنان باسم سمرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر أن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

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