طارق الرفاعي يكشف أغرب الطلبات التي تلقتها منظومة الشكاوى الموحدة

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قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إن أول مرحلة لعمل المنظومة، هي مرحلة تلقي الشكوى، وتبدا عندما يتواصل المواطنين لإبلاغ شكوته من خلال كافة وسائل الاتصال أو التطبيق الإلكتروني او غيرها من المنافذ.



وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرناج آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار، أنهم تلقوا تعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهى عدم الاكتفاء بما يتم تلقيه من شكاوى، ولكن التفاعل مع الشكاوي المتداولة اوالمثارة في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، خاصة في الفترات التي تتعرض فيها الدولة لتقلبات الطقس، او ظروف مثل ظروف الجائحة التي نعيش فيها.



وواصل أنه يتم التأكد من مثل هذه الشكاوى، ومن بيانات المواطنين، أصحابها وبعدها يتم تصنيف الشكاوي وفقا لجهات الاختصاص، ويتم توجيهها إلى هذه الجهة، ويتم متابعتها مع جهات الاختصاص.



واستكمل أنه يتم تقييم الأداء في التعامل مع الشكاوي، بكافة الأجهزة، وهدفنا كلنا ونسعى أن تؤدى الخدمات بالشكل المناسب واللائق.



واستطرد ان أكثر ملف حظى باهتمام كبير خلال عام ٢٠٢٠ هو ملف الصحة، حيث تم التواصل مع كافة المواطنين للاستفادة من المبادرات التي تطرحها الدولة، وفي حالة تعثر حصول المواطن على الخدمة يتواصل مع منظومة الشكاوى، ويتم حل مشكلته.



ونوه إلى أن ثقافة التعامل مع الشكاوى الاستغاثية اختلفت كثير، والاستجابات أصبحت على أعلى مستوى، ومن الممكن أن تكون هذه الاستغاثات متداولة عبر السوشيال ميديا ويتم الاستجابة لها.



وكشف الدكتور طارق الرفاعي، عن أغرب الاستغاثات التي تلقتها منظومة الشكاوي، وهي لمواطن منزعج من شجرة مزروعة أسفل منزله، وتشكل له مصدر قلق كبير، بالإضافة لمواطن أخر تقدم بشكوى ضد جاره لتربيته حيونات أليفة في منزله.

