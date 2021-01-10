طارق الرفاعي يكشف أغرب الطلبات التي تلقتها منظومة الشكاوى الموحدة

طارق الرفاعي يكشف أغرب الطلبات التي تلقتها منظومة الشكاوى الموحدة
الأحد 10/يناير/2021 - 09:51 م
داليا الحسين
قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إن أول مرحلة لعمل المنظومة، هي مرحلة تلقي الشكوى، وتبدا عندما يتواصل المواطنين لإبلاغ شكوته من خلال كافة وسائل الاتصال أو التطبيق الإلكتروني او غيرها من المنافذ.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرناج آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار، أنهم تلقوا تعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهى عدم الاكتفاء بما يتم تلقيه من شكاوى، ولكن التفاعل مع الشكاوي المتداولة اوالمثارة في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، خاصة في الفترات التي تتعرض فيها الدولة لتقلبات الطقس، او ظروف مثل ظروف الجائحة التي نعيش فيها.
وواصل أنه يتم التأكد من مثل هذه الشكاوى، ومن بيانات المواطنين، أصحابها وبعدها يتم تصنيف الشكاوي وفقا لجهات الاختصاص، ويتم توجيهها إلى هذه الجهة، ويتم متابعتها مع جهات الاختصاص.
واستكمل أنه يتم تقييم الأداء في التعامل مع الشكاوي، بكافة الأجهزة، وهدفنا كلنا ونسعى أن تؤدى الخدمات بالشكل المناسب واللائق.
واستطرد ان أكثر ملف حظى باهتمام كبير خلال عام ٢٠٢٠ هو ملف الصحة، حيث تم التواصل مع كافة المواطنين للاستفادة من المبادرات التي تطرحها الدولة، وفي حالة تعثر حصول المواطن على الخدمة يتواصل مع منظومة الشكاوى، ويتم حل مشكلته.
ونوه إلى أن ثقافة التعامل مع الشكاوى الاستغاثية اختلفت كثير، والاستجابات أصبحت على أعلى مستوى، ومن الممكن أن تكون هذه الاستغاثات متداولة عبر السوشيال ميديا ويتم الاستجابة لها.
وكشف الدكتور طارق الرفاعي، عن أغرب الاستغاثات التي تلقتها منظومة الشكاوي، وهي لمواطن منزعج من شجرة مزروعة أسفل منزله، وتشكل له مصدر قلق كبير، بالإضافة لمواطن أخر تقدم بشكوى ضد جاره لتربيته حيونات أليفة في منزله.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرناج آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار، أنهم تلقوا تعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهى عدم الاكتفاء بما يتم تلقيه من شكاوى، ولكن التفاعل مع الشكاوي المتداولة اوالمثارة في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، خاصة في الفترات التي تتعرض فيها الدولة لتقلبات الطقس، او ظروف مثل ظروف الجائحة التي نعيش فيها.
وواصل أنه يتم التأكد من مثل هذه الشكاوى، ومن بيانات المواطنين، أصحابها وبعدها يتم تصنيف الشكاوي وفقا لجهات الاختصاص، ويتم توجيهها إلى هذه الجهة، ويتم متابعتها مع جهات الاختصاص.
واستكمل أنه يتم تقييم الأداء في التعامل مع الشكاوي، بكافة الأجهزة، وهدفنا كلنا ونسعى أن تؤدى الخدمات بالشكل المناسب واللائق.
واستطرد ان أكثر ملف حظى باهتمام كبير خلال عام ٢٠٢٠ هو ملف الصحة، حيث تم التواصل مع كافة المواطنين للاستفادة من المبادرات التي تطرحها الدولة، وفي حالة تعثر حصول المواطن على الخدمة يتواصل مع منظومة الشكاوى، ويتم حل مشكلته.
ونوه إلى أن ثقافة التعامل مع الشكاوى الاستغاثية اختلفت كثير، والاستجابات أصبحت على أعلى مستوى، ومن الممكن أن تكون هذه الاستغاثات متداولة عبر السوشيال ميديا ويتم الاستجابة لها.
وكشف الدكتور طارق الرفاعي، عن أغرب الاستغاثات التي تلقتها منظومة الشكاوي، وهي لمواطن منزعج من شجرة مزروعة أسفل منزله، وتشكل له مصدر قلق كبير، بالإضافة لمواطن أخر تقدم بشكوى ضد جاره لتربيته حيونات أليفة في منزله.