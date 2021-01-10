أستاذ باثولوجي بإنجلترا: طفرات مقلقة من كورونا في 4 دول

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قال ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا، إن 10 % من الأطقم الطبية بمستشفيات بريطانيا أصيبت بفيروس كورونا.



وتابع في مداخلة هاتفية عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك ارتفاعًا كبيرًا لحالات كورونا بين فئة الشباب البريطاني في الطفرة الجديدة للفيروس، مؤكدا أن الفيروس يصيب الكبار والصغار على حد سواء.



وأضاف ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا، أن هناك طفرات مقلقة حدثت جراء كورونا في جنوب أفريقيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، هذا بخلاف الطفرة التي شهدتها المملكة المتحدة، ما يشير إلى زيادة تحور الفيروس.



ولفت إلى أن بريطانيا تعاقدت على شراء 100 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، مضيفا أن شركة استرازينيكا جازفت وانتجت لقاحا قبل الانتهاء من كل التجارب.

