أستاذ باثولوجي بإنجلترا: طفرات مقلقة من كورونا في 4 دول

الأحد 10/يناير/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا، إن 10 % من الأطقم الطبية بمستشفيات بريطانيا أصيبت بفيروس كورونا.

وتابع في مداخلة هاتفية عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك ارتفاعًا كبيرًا لحالات كورونا بين فئة الشباب البريطاني في الطفرة الجديدة للفيروس، مؤكدا أن الفيروس يصيب الكبار والصغار على حد سواء.

وأضاف ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا، أن هناك طفرات مقلقة حدثت جراء كورونا في جنوب أفريقيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، هذا بخلاف الطفرة التي شهدتها المملكة المتحدة، ما يشير إلى زيادة تحور الفيروس.

ولفت إلى أن بريطانيا تعاقدت على شراء 100 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، مضيفا أن شركة استرازينيكا جازفت وانتجت لقاحا قبل الانتهاء من كل التجارب.

أخبار تهمك

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ ساعتين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ حوالي 3 ساعات

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من العودة لليجا

منذ 18 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 17 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

09:30 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض