استشاري: الأشعة المقطعية أكثر دقة من المسحة لتحديد الإصابة بكورونا (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة إن أمريكا شهدت 2 مليون إصابة و23 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا في أول 9 أيام من العام الجديد وهو رقم كبير.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج سكايب من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن توفير لقاحات كورونا سيعتمد على اتفاقات الدول خاصة أن التحالف الذي سيمنح دعما للدول النامية لتوفير اللقاح أشار إلى أن تأمين وصول 20% لكل دولة سيكون بحلول نهاية العام المقبل 2022.

وأوضح أنه من المنتظر أن تجاوز لقاحات ل3 شركات جديدة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 3 أو مليار جرعة لسكان العالم قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن العالم شهد سلالتين جديدتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا وهما أسرع انتشارا من السلالة الأصلية وأن مسحة كورونا من الممكن أن تكون سلبي كاذب مثل المخالط لمصاب الذي يجري مسحة فور مخالطته للمصاب وأنه في بعض الأوقات تكون الآشعة المقطعية وبعض تحاليل الدم هي الفيصل.

وأكد أن النصيحة في أمريكا هي التعامل مع المشتبه فيه مصاب بالفعل بكورونا مشيرا إلى أن البعض تستمر مسحته إيجابية رغم شفاءه ولكنه يظل قادرا على العدوى.

ونصح الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية منذ الخروج من المنزل وحتى العودة إليه رافضا الاعتماد على انخفاض أعداد الإصابات والتساهل في تطبيق الإجراءات مشيرا إلى أن منحنى الإصابات سينخفض ولكن التحدي أن يكون نزول المنحنى سريعا.

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