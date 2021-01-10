إيهاب رمزي: طعن النائب العام على حكم قضية سيدة الكرم يثلج الصدور ويجدد الأمل

الأحد 10/يناير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور ايهاب رمزي، عضو هيئة الدفاع عن قضية سيدة الكرم، أن قرار النائب العام، بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرض سيدة الكرم، يجدد الأمل من جديد فى الحصول على الحقوق، ويثلج صدور الجميع وخاصة أسرة السيدة المسنة التي تألمت من حكم تبرئة المتهمين.

وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن النائب العام حينما يصدر قرار بالطعن يأتي لأنه يرى أن هناك عوار فى الحكم وأن الامر يستحق للطعن لان النائب العام لو رأي الحكم كافيا لم يكن ليتخذ هذا القرار.

وأشار الدكتور ايهاب رمزي، إلى أن محكمة النقض ستكون صاحبة الاختصاص فى الطعن على قضية سيدة الكرم، مختتما: "هذا الامر سيثلج قلوب الجميع وخاصة الاسرة التى تألمت من الحكم، موقف النائب العام يضمد الجراح ويجدد الامل".

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