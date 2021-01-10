تعرف على تفاصيل التوجيهات الحكومية بتخصيص رقم قومي لكل عقار بالدولة

الأحد 10/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إنه سيتم وضع رقم قومي على كافة العقارات، من أجل التخطيط للمستقبل بصورة أسهل، وتأمين تعاملات المواطن.

وأضاف الدكتور خالد العطار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المسألة ستكون إلزامية، وأن أي تعامل سيكون من خلال الرقم القومي، وهذا يقضي على التلاعب والتحايل، ويحفظ حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت رقمنة جميع العقارات ببورسعيد حتى الآن، ثم الأقصر والسويس، مشددا أنه يجب أن يكون هذا الترقيم بقانون لوضع رقم موحد للعقار، للحصول على الخدمات المصاحبة للعقار بطريقة أسهل.

وأكد أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية.

أخبار تهمك

الوحدة الإماراتي يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 17 ساعة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من العودة لليجا

منذ أقل من ساعة

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 26 دقيقة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

الوحدة الإماراتي يخطط لخطف نجم الأهلي

10:26 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

09:30 م

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض