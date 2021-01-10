محافظ كفرالشيخ: فتح التسجيل للمرحلة الثالثة "دراجتك صحتك"

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أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن فتح باب الحجز الرسمى للمرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، موضحا أنه سيتم تدشين مشروع " زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.



وأوضح نورالدين، أن الوزارة تقدم دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة والاطلاع على كافة التفاصيل التى اتاحته الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضة والبوابة الإلكترونيه.، مناشدا المواطنين بالتسجيل لاقتناء الدراجات الهوائية.



وأضاف عزت محروس، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر ان تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل تاتي مبادراتك "دراجتك.. صحتك" موضحا ان الشباب والرياضة ستعلن عن أكوادالدفع لمبادرة دراجتك صحتك، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضية، ونشر ثقافة ممارسه الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضة اسلوب حياة، إضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.



