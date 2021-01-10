استاذ اقتصاد يكشف سبب انخفاض البطالة في مصر رغم أزمة كورونا

Advertisements

قال الدكتور أحمد رجب، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن سبب تراجع معدل البطالة في مصر بالرغم من أزمة كورونا هو المشاريع القومية التي قامت بها الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع لم تعمل فقط على توفير فرص العمل، ولكنها عملت على تغير الخريطة العمرانية في مصر.



و وتابع "رجب"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الصادرات المصرية في بعض السلع الاولية، وبعض السلع المصنعة، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت خلال هذه الازمة على تطوير وتحديث المنظومة الصناعية في مصر، وهذا الامر سيكون واضح بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة



ولفت إلى أن الحكومة كان لديها مرونة في مواجهة ازمة كورونا بشكل كبير جدًا، وأستهدف المناطق الأكثر احتياجًا والفئات الاكثر هشاشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بمنطلق المواطن أولا، وهذا واضح من منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، ومد مظلة تكافل وكرامة.



