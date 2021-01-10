استاذ اقتصاد يكشف سبب انخفاض البطالة في مصر رغم أزمة كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد رجب، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن سبب تراجع معدل البطالة في مصر بالرغم من أزمة كورونا هو المشاريع القومية التي قامت بها الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع لم تعمل فقط على توفير فرص العمل، ولكنها عملت على تغير الخريطة العمرانية في مصر.

و وتابع "رجب"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الصادرات المصرية في بعض السلع الاولية، وبعض السلع المصنعة، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت خلال هذه الازمة على تطوير وتحديث المنظومة الصناعية في مصر، وهذا الامر سيكون واضح بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة

ولفت إلى أن الحكومة كان لديها مرونة في مواجهة ازمة كورونا بشكل كبير جدًا، وأستهدف المناطق الأكثر احتياجًا والفئات الاكثر هشاشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بمنطلق المواطن أولا، وهذا واضح من منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، ومد مظلة تكافل وكرامة.

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من العودة لليجا

منذ ثلث ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 16 ساعة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

09:30 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض