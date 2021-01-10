لميس الحديدي عن عقد بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور: قرار حكيم في وقت حساس

الأحد 10/يناير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أشادت الاعلامية لميس الحديدي بقرار اتحاد كرة اليد، بعقد بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، قائلة: "قرار حكيم حيث قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 برئاسة رئيس الوزراء إقامة البطولة دون حضور الجمهور في ظل تفشي " كورونا "

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"ON"، مساء الاحد: "احنا عاوزين البطولة تمشي بسلام دون إصابات، أو على الاقل بأقل الاصابات سواء بين اللاعبين أو الحاضرين".

جاء قرار عقد مباريات البطولة بدون جمهور، بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم، وبحضور وزير الرياضة، أشرف صبحي، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة، وحسين لبيب، مدير البطولة.

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