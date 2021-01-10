الديهي يُحذر الجانب الإثيوبي: "لا يغرنكم صبر مصر الاستراتيجي"

الأحد 10/يناير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم شهد في الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي؛ لبحث عودة مفاوضات سد النهضة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية أكدت أن اجتماع سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، وهو ما أكده الجانب السوداني والإثيوبي، ورئيس جنوب إفريقيا يشعر للأسف والأسى لعدم التوصل لحل، معقبًا ساخرًا: "مين اللي كل الجبنة، هي اللي اتاكلت لوحدها".

وأكد، أن إثيوبيا تستمر في المراوغة والتعنت وتلعب على كل الجبهات، مشددًا على أن مصر لن تقبل تعطيش 100 مليون مواطن، معقبًا: "إحنا في الشهر السابع والحمل طلع كاذب، وإثيوبيا بتضيع وقت"، مشددًا على أن ما تقوم به إثيوبيا بلطجة غير مقبولة وغير مستساغة من مصر والسودان، فإثيوبيا دولة مزعجة لجميع جيرانها، مضيفًا للجانب الإثيوبي،: "لا يغرنكم صبر مصر الاستراتيجي، ولكن الحكمة المصرية لها نهاية، وإذا مس الأمن القومي المصري عارفين ايه اللي هيحصل".

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