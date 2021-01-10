خبير معلومات: مخاوف على بيانات المستخدمين في تحديث واتساب الجديد

الأحد 10/يناير/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال شريف اسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك مخاوف على بيانات المستخدمين في تحديث واتساب الجديد، مشيرًا إلى أن المعلومات الخاصة لمستخدمي الواتساب أصبحت متاحة لتطبيق الفيس بوك وشركات التسويق الالكتروني التابعة لها.

وأضاف "اسكندر" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "بعد شراء الفيس بوك لتطبيق واتساب كان هناك اتفاق على أن هناك فصل بين التطبيقين ولكن بعد التحديث الأخير سيكون من حق فيس بوك إتاحة بيانات مستخدمي الواتساب لأي شركة تسويق".

وتابع "اذا قام أي شخص بمشاهدة فيديو أرسل إليه من أحد جهات الاتصال لديه على واتساب سيعرف فيس بوك وقتها ومن يريد من أي شركة تسويق أنه قام بمشاهدة هذا الفيديو، ولكن مازالت المحادثة لا يستطيع أحد الإطلاع عليها"، موضحًا أن تطبيق واتساب سيتوقف عند المستخدمين الذين سيرفضون شروطه الجديدة.

وأشار إلى أن اللجوء إلى عمل حسابات في تطبيق آخر ليس الحل للحفاظ على سرية البيانات لأنه يمكن شراء هذا التطبيق من أحد الشركات الكبرى. كما علق على قيام تويتر بحجب حساب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قائلًا "هذا التطبيق بما قام به خرج خارج الحماية الخاصة بالمادة 32 من القانون الأمريكي التي تقول أنه مجرد وسيط لا يستطيع التحكم فيما يتم نشره".

واستطرد خبير تكنولوجيا المعلومات "يستطيع أي أحد أن يقوم برفع دعوة على تويتر إذا لم تقم بحجب أي من أمور الخلاف أو الجدال السياسي أو أعمال التحريض على العنف، كما أنه لا يستطيع التحجج بهذه الفقرة من القانون وتنصيب نفسه كرقيب".

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