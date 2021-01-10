لميس الحديدي عن مفاوضات سد النهضة: عدنا للمربع صفر

الأحد 10/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على فشل مفاوضات سد النهضة التي وصفتها بالماراثونية، بعد فشل الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على الفضائية "ON"، مساء الأحد،: "رجعنا للمربع صفر بعد سنوات طويلة من التفاوض، وبعد إجراءات الملء الاول الاحادية، وإقتراب الملء الثاني، وإقتراب نهاية رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الافريقي".

اقرأ أيضًا:

قالت الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن مفاوضات سد النهضة شهدت عثرة جديدة اليوم وليس فشل نهائي في ظل الاستفزازات الإثيوبية المستمرة.

وتابعت، إن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يستخدم الصراعات الداخلية ومفاوضات سد النهضة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية معتمدا على أسلوب المراوغة.
وأوضحت الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية أن إثيوبيا دولة فيدرالية وتعتمد على التكتلات وان أبي أحمد يكافئ قبائل الأمهرة على حساب مصر.

وأضافت أن دور جنوب إفريقيا في ملف سد النهضة كان صادما وهناك تطلع لدور قوي وجيد من الكونغو التي ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي فبراير المقبل وهي دولة قوية إذا لم تخضع لضغوط من جنوب إفريقيا ولديها القدرة على حل أزمة سد النهضة مشيرة إلى أن مصر لن تشتبك في نزاعات عرفية.

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من العودة لليجا

منذ 18 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ ساعتين

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

09:30 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض