لميس الحديدي عن مفاوضات سد النهضة: عدنا للمربع صفر

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على فشل مفاوضات سد النهضة التي وصفتها بالماراثونية، بعد فشل الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على الفضائية "ON"، مساء الأحد،: "رجعنا للمربع صفر بعد سنوات طويلة من التفاوض، وبعد إجراءات الملء الاول الاحادية، وإقتراب الملء الثاني، وإقتراب نهاية رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الافريقي".



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قالت الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن مفاوضات سد النهضة شهدت عثرة جديدة اليوم وليس فشل نهائي في ظل الاستفزازات الإثيوبية المستمرة.



وتابعت، إن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يستخدم الصراعات الداخلية ومفاوضات سد النهضة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية معتمدا على أسلوب المراوغة.

وأوضحت الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية أن إثيوبيا دولة فيدرالية وتعتمد على التكتلات وان أبي أحمد يكافئ قبائل الأمهرة على حساب مصر.



وأضافت أن دور جنوب إفريقيا في ملف سد النهضة كان صادما وهناك تطلع لدور قوي وجيد من الكونغو التي ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي فبراير المقبل وهي دولة قوية إذا لم تخضع لضغوط من جنوب إفريقيا ولديها القدرة على حل أزمة سد النهضة مشيرة إلى أن مصر لن تشتبك في نزاعات عرفية.

