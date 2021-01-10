ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

الأحد 10/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

اقترب صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

جاء قرار رحيل الثنائي على سبيل الإعارة، هو قلة مشاركتهما مع الفريق خلال الفترة الماضية، واعتماد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، على لاعبين آخرين.

 

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني وافق على رحيل الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، خاصة في ظل عدم ظهورهما بمستوى جيد طوال الفترة الماضية.

 

وأشار المصدر، أن قرار مشاركة الثنائي غير مضمون، حيث ظهر صلاح محسن بديلًا في بعض المباريات، في الوقت الذي لم يظهر أحمد ياسر ريان سوى في فترات قليلة.

 

وأكد المصدر، أنه سيكون هناك أزمة كبيرة بسبب قلة مشاركتهما، بسبب تطلع الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، من أجل حجز مكان ضمن قائمة المنتخب الأولمبي، الذي يُشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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