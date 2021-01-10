شركات النقل تحذر من انهيار سلسلة التوريد بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا





حذرت جمعية النقل البري البريطانية (RHA) البريطانيين من أن سلسلة التوريد بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة على شك الانهيار بعيدًا عن الانهيار نتيجة للحدود التنظيمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وفي رسالة بعث بها إلى وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف اطلعت عليها رويترز، قالت هيئة الصحة الإنجابية إن بعض القطاعات "تكافح بشدة" مع القواعد الجديدة والمعقدة بعد أكثر من أسبوع بقليل من مغادرة المملكة المتحدة مدار الاتحاد الأوروبي.





في حين أن بريطانيا لم تعد جزءًا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، فإن منطقة أيرلندا الشمالية التي تديرها بريطانيا لها قدم في كلا المعسكرين - وهي جزء من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة ولكنها أيضًا لا تزال متوافقة مع السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي.





تركت القواعد الجديدة بعض الرفوف فارغة هذا الأسبوع حيث تكافح المتاجر الكبرى لاستيراد سلع طازجة من بريطانيا وأبلغ المصنعون عن عدم قدرة الشاحنات المتجهة إلى أيرلندا الشمالية على عبور البحر الأيرلندي بسبب صعوبات في البيانات الجمركية.





وقالت RHA إن خطوط إمداد المواد الخام من بريطانيا قد تم تقييدها أيضًا بسبب التغييرات التنظيمية وأن المصانع أبلغت بالفعل عن مشكلات خطيرة في سلسلة التوريد، بما في ذلك الإخفاق في توريد عقود البيع بالتجزئة.





حذرت الهيئة التجارية Gove من أن إدخال بعض العمليات الجمركية الأكثر تعقيدًا في العالم مع عدم وجود تدريب ووقت تنفيذ وقدرة غير كافية ترك الصناعة بعيدًا عن مشاكل الإمداد الخطيرة.





وقال ريتشارد بورنيت الرئيس التنفيذي لـ RHA في الرسالة: "سيؤدي ذلك إلى نقص في رفوف المتاجر (إيرلندا الشمالية) وتجويع المصانع من المواد".





كما حذر بورنيت من أن إغلاق COVID-19 الذي سيبقي قطاع الضيافة في أيرلندا الشمالية وتجار التجزئة غير الأساسيين مغلقًا لمدة شهر آخر "يخفي ببساطة أزمة في سلسلة التوريد لخدمات الطعام والضيافة".





قال جوف يوم الجمعة إن الصعوبات في نقل البضائع بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن.