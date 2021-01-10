بشكتاش يتعادل مع هاتاي سبور في الدوري التركي

الأحد 10/يناير/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر

تعادل فريق بشكتاش مع مضيفه هاتاي سبور 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فاتح قرا جمرك على قونيا سبور 2 / 1، وباشاك شهير على أنقرة جوجو 2 / 1 وتعادل دينيزليسبور مع مضيفه تشايكور ريزا سبور 1 / 1.

وسجل هدفي بشكتاش فانسان أبو بكر وسايل لارين في الدقيقتين السادسة و41 ، فيما سجل هدفي هاتاي سبور آرون سالم بويندزا في الدقيقتين السابعة و23.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن جالطة سراي، كما رفع هاتاي سبور رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فاتح قرا جمرك على ضيفه قونيا سبور 2 / 1.

وسجل هدفي فاتح قرا جمرك أندريا بيرتولاتشي وبابي أليون ندياي في الدقيقتين 66 و81، فيما سجل هدف قونيا سبور ماركو جيفتوفيتش في الدقيقة 84.

ورفع فاتح قرا جمرك رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد قونيا سبور عند 22 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز باشاك شهير على مضيفه أنقرة جوجو 2 / 1.

وسجل هدفي باشاك شهير ادين فيسكا في الدقيقة 17 وديمبا با في الدقيقة 65، فيما سجل هدف أنقرة جوجوأندري سيكيسي في الدقيقة 20.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد أنقرة جوجو عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل دينيزليسبور مع مضيفه تشايكور ريزا سبور 1/1.

وتقدم دينيزليسبور بهدف سجله هوجو رودليجا في الدقيقة التاسعة، وتعادل ريزا سبور عن طريق كمال رزغار في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع دينيزليسبور رصيده إلى 14 نقطة في المركز العشرين قبل الأخير كما رفع ريزا سبور رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

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