نشأت الديهي: زيادة الشكاوى الواردة للمنظومة الحكومية ظاهرة صحية وإيجابية

الأحد 10/يناير/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء استعرض اليوم الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المنظومة تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020، وتم حسم 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال العام، وجار مُتابعة المُتبقي منها، وبذلك تكون المنظومة قد نجحت في تلقى وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونيًا منذ إنشائها في يوليو 2017، معتبرًا أن زيادة الشكاوى الواردة لمنظومة الشكاوى الحكومية ظاهرة صحية وإيجابية غير مسبوقة تستحق توجيه الشكر للحكومة، معقبًا: "زمان اللي كان يقدم شكوى في الحكومة يروح في داهية ويجيب نتيجة عكسية".

وتابع، أن المنظومة لا تعتمد فقط على تلقي الشكاوى من المواطنين، وإنما ترصد الشكاوى من خلال مصادر متعددة سواء الوسائل الإعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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