أحمد موسى: "إصابات كورونا في بريطانيا مرعبة والمستشفيات قاربت على الامتلاء"

الأحد 10/يناير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ضغطًا على النظام الصحي في بريطانيا، بعد زيادة الإصابات بنسبة 35% عن الموجة الأولى.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البريطانيين تظاهروا في الشوارع، رفضا لقرار الإغلاق العام، الذي أثر على الحياة الاقتصادية لهم،وعطل مصالحهم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة البريطانية تتعامل بعنف مع المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع، للتظاهر ضد الإغلاق الشامل المحدد له حتى نهاية فبراير المقبل.

وأوضح أن الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا مرعبة، وتسجل عشرات الآلاف من الحالات يوميا، مشيرا إلى أن هناك طوابير طويلة من المواطنين من أجل الحصول على اللقاح.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مستشفيات بريطانيا شارفت على الامتلاء، بحالات الإصابة بكوورنا، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف تجوب شوارع العاصمة لندن، منذ تفشي كورونا بوتيرة متسارعة.

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