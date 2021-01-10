تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF

الأحد 10/يناير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا

في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا

أخبار تهمك

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض