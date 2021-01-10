العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 10/يناير/2021 - 09:12 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي منذ حوالي 4 ساعات بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا" منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء منذ ساعتين و 35 دقيقة عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة منذ حوالي 21 ساعة صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق منذ ساعتين و 53 دقيقة خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي ! منذ ساعتين و 16 دقيقة "الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا منذ ساعة و 14 دقيقة بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية منذ حوالي 15 ساعة عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق منذ حوالي 4 ساعات 4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي منذ يوم 3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها منذ حوالي 8 ساعات عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة منذ يوم شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل منذ حوالي 3 ساعات شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر منذ حوالي 12 ساعة طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا منذ حوالي 5 ساعات سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل منذ حوالي 7 ساعات