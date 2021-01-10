الشلقامي: لابد من حل مشاكل طلاب الدمج "ذوي الاحتياجات الخاصة" وتعليمهم كالأسوياء



كما ناشد إتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف اولياء أمور المدارس الخاصة، شركات أجهزة المحمول واللاب توب والحاسب الآلي بعمل عروض مخفضة لطلاب المدارس والجامعات، وذلك لمساعدة الطلاب الغير قادرين علي شراء هذة الأجهزة.

قالت شاهيناز الشلقامي، منسق إتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بعدم وجود منصات خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على النظام الحديث، كما أن هناك نماذج امتحانات لأبنائهم علي المنصات الحديثة أسوة بالطالب العادي، موضحة أن طلاب أولي ثانوي ومصادرها المتوفرة علي النظام الحديث بنظام الأوبن بوك، وهذا لا ينطبق علي طلاب الدمج المطبق عليها النظام القديم، وبالتالي لا توجد لهم مصادر للأسئلة أو نماذج امتحانات علي المنصات.وتابعت الشلقامي، خلال تصريحاتها مع الإعلامي محمد كشك، مقدم برنامج خبلانة المذاع على راديو "معاك" قائلًا: "إنهم وصل إلي الاتحاد شكوى من أهالي طلاب أولى ثانوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنهم نفس كل حاجة عدا الامتحانات وبناشد يكون فيه منصات الامتحانات خبرة وبالتالي لا يستطيعون الامتحان عن بعد كالأسوياء".