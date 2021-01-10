الشلقامي: لابد من حل مشاكل طلاب الدمج "ذوي الاحتياجات الخاصة" وتعليمهم كالأسوياء

الأحد 10/يناير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
قالت شاهيناز الشلقامي، منسق إتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بعدم وجود منصات خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على النظام الحديث، كما أن هناك نماذج امتحانات لأبنائهم علي المنصات الحديثة أسوة بالطالب العادي، موضحة أن طلاب أولي ثانوي ومصادرها المتوفرة علي النظام الحديث بنظام الأوبن بوك، وهذا لا ينطبق علي طلاب الدمج المطبق عليها النظام القديم، وبالتالي لا توجد لهم مصادر للأسئلة أو نماذج امتحانات علي المنصات.

وتابعت الشلقامي، خلال تصريحاتها مع الإعلامي محمد كشك، مقدم برنامج خبلانة المذاع على راديو "معاك" قائلًا: "إنهم وصل إلي الاتحاد شكوى من أهالي طلاب أولى ثانوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنهم نفس كل حاجة عدا الامتحانات وبناشد يكون فيه منصات الامتحانات خبرة وبالتالي لا يستطيعون الامتحان عن بعد كالأسوياء".

كما ناشد إتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف اولياء أمور المدارس الخاصة، شركات أجهزة المحمول واللاب توب والحاسب الآلي بعمل عروض مخفضة لطلاب المدارس والجامعات، وذلك لمساعدة الطلاب الغير قادرين علي شراء هذة الأجهزة.

أخبار تهمك

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 21 ساعة

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 16 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض