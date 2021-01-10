الصحة العالمية: علاج مصابي كورونا منزليا لا يعني أن الفيروس أصبح أضعف

الأحد 10/يناير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أوضحت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها وزارة الصحة هى الحالات المسجلة بمستشفيات وزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك حالات أكبر تعالج في المنازل.

وأشارت "الرباط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن علاج الحالات في المنزل لا يعني أن الفيروس خلال الموجة الثانية أضعف، ولكنه آلية علاج، لافتة إلى أن وضع الإصابات في دول اقليم شرق المتوسط شهد استقرارا الأسبوع الماضي.

إقرأ أيضا..

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 15 ساعة

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 21 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 7 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض