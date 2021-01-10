الصحة العالمية: علاج مصابي كورونا منزليا لا يعني أن الفيروس أصبح أضعف

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



أوضحت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها وزارة الصحة هى الحالات المسجلة بمستشفيات وزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك حالات أكبر تعالج في المنازل.وأشارت "الرباط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن علاج الحالات في المنزل لا يعني أن الفيروس خلال الموجة الثانية أضعف، ولكنه آلية علاج، لافتة إلى أن وضع الإصابات في دول اقليم شرق المتوسط شهد استقرارا الأسبوع الماضي...