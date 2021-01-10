الباز: قرار الطعن على حكمة براءة المتهمين في قضية سيدة الكرم "تاريخي"

الأحد 10/يناير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد الباز، أن قرار النائب العام بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرش سيدة الكرم "تاريخي"، مشيرا إلى أن الناس تشككت عندما قرر النائب العام بحث آليات الطعن في حكم البراءة، حيث قال البعض إن القرار سياسي لتخفيف حدة غضب الشارع من حكم البراءة.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه واقعة سيدة الكرم من الواضح أنه حدث تضاربت في أقوال الشهود واستفاد منها المتهمين، وحصلوا على البراءة.

وتابع: "قرار النائب العام تاريخي لأن يوم ما النائب العام سنبحث آليات الطعن، الناس قال الدولة عاوزة تخفف الغضب في الشارع لأن الناس كلها شافت فيديو تعرية السيدة، والمتهمين أخذوا براءة، لأن السيدة مسيحية".

وواصل: "للأسف الأصل الأن في الأشياء هو التشكيك رغم أن المفروض الناس تبدي حسن النية، فكل الشكر للنائب العام على القرار".

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