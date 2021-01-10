الباز: قرار الطعن على حكمة براءة المتهمين في قضية سيدة الكرم "تاريخي"
الأحد 10/يناير/2021 - 09:13 م
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد الباز، أن قرار النائب العام بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرش سيدة الكرم "تاريخي"، مشيرا إلى أن الناس تشككت عندما قرر النائب العام بحث آليات الطعن في حكم البراءة، حيث قال البعض إن القرار سياسي لتخفيف حدة غضب الشارع من حكم البراءة.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه واقعة سيدة الكرم من الواضح أنه حدث تضاربت في أقوال الشهود واستفاد منها المتهمين، وحصلوا على البراءة.
وتابع: "قرار النائب العام تاريخي لأن يوم ما النائب العام سنبحث آليات الطعن، الناس قال الدولة عاوزة تخفف الغضب في الشارع لأن الناس كلها شافت فيديو تعرية السيدة، والمتهمين أخذوا براءة، لأن السيدة مسيحية".
وواصل: "للأسف الأصل الأن في الأشياء هو التشكيك رغم أن المفروض الناس تبدي حسن النية، فكل الشكر للنائب العام على القرار".
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه واقعة سيدة الكرم من الواضح أنه حدث تضاربت في أقوال الشهود واستفاد منها المتهمين، وحصلوا على البراءة.
وتابع: "قرار النائب العام تاريخي لأن يوم ما النائب العام سنبحث آليات الطعن، الناس قال الدولة عاوزة تخفف الغضب في الشارع لأن الناس كلها شافت فيديو تعرية السيدة، والمتهمين أخذوا براءة، لأن السيدة مسيحية".
وواصل: "للأسف الأصل الأن في الأشياء هو التشكيك رغم أن المفروض الناس تبدي حسن النية، فكل الشكر للنائب العام على القرار".