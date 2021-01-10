خبير في الشؤون الإفريقية: الكونغو قادرة على حل أزمة سد النهضة (فيديو)



وأوضحت الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية أن إثيوبيا دولة فيدرالية وتعتمد على التكتلات وان أبي أحمد يكافئ قبائل الأمهرة على حساب مصر.



وأضافت أن دور جنوب إفريقيا في ملف سد النهضة كان صادما وهناك تطلع لدور قوي وجيد من الكونغو التي ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي فبراير المقبل وهي دولة قوية إذا لم تخضع لضغوط من جنوب إفريقيا ولديها القدرة على حل أزمة سد النهضة مشيرة إلى أن مصر لن تشتبك في نزاعات عرفية.



قالت الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية إن مفاوضات سد النهضة شهدت عثرة جديدة اليوم وليس فشل نهائي في ظل الاستفزازات الإثيوبية المستمرة.وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يستخدم الصراعات الداخلية ومفاوضات سد النهضة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية معتمدا على أسلوب المراوغة.