عضو اللجنة العليا للفيروسات: لا يمكن الجزم بوجود سلالة جديدة من كورونا في مصر (فيديو)

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قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات إن الحذر مطلوب بعد رصد سلالات جديدة لفيروس كورونا وهو ما يستدعي بحث الحالات والظواهر الجديدة لمعرفة نوع الفيروس.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يمكن الجزم بوجود سلالات جديدة أو تحور لفيروس كورونا في مصر حتى الآن.



وأضافت أن الحالات كثيرة للغاية في مصر ولكن الغالبية تستجيب للعلاج المنزلي ويتم شفائها وأن القلق يكون كبيرا إذا ما زادت سرعة الانتشار وحدة الإصابات.



وأوضحت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات أن الحصول على اللقاح لابد أن يكون أولوية قصوى فور توفره وأن أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرا وعرضة للوفاة.



وأكدت أن هناك إتفاقيات دولية للتوزيع العادل للقاحات كورونا وخلال يناير سيتوفر لقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا.

