القارئ السيد سعيد: أشكر الرئيس السيسي على قراراه بعلاجي على نفقته الخاصة

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أكد القارئ الشيخ السيد سعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر علاجى على نفقة الدولة، مشيرا إلى أنه مر خلال الفترة الأخيرة بوعكة صحية، نظرا لمعاناته من مرض الكلى.



وقال "سعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه يغسل كلى ولكن ارتفاع الضغط حال دون علاجه، منوها أنه بعد دخوله معهد ناصر يتم علاجه على الوجه الأمثل، موجها الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بحالته الصحية.



وتابع: "أنا معرفش الرئيس السيسي عرف إني تعبان ازاي، ومدير مكتبه كلمني وقال أي حاجة محتاجها سيتم توفيرها"، منوها أنه تم نقله لمستشفى معهد ناصر اليوم، ويتم حاليا خضوعه للعلاج.



وواصل: "منذ فترة وأنا تعبان.. ولم أقدم قراءات جديدة، ويجوز أن الرئيس عرف بمرضه بسبب عدم نزول قراءات جديدة".