القارئ السيد سعيد: أشكر الرئيس السيسي على قراراه بعلاجي على نفقته الخاصة

القارئ السيد سعيد: أشكر الرئيس السيسي على قراراه بعلاجي على نفقته الخاصة
الأحد 10/يناير/2021 - 09:09 م
داليا الحسين
أكد القارئ الشيخ السيد سعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر علاجى على نفقة الدولة، مشيرا إلى أنه مر خلال الفترة الأخيرة بوعكة صحية، نظرا لمعاناته من مرض الكلى.
وقال "سعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه يغسل كلى ولكن ارتفاع الضغط حال دون علاجه، منوها أنه بعد دخوله معهد ناصر يتم علاجه على الوجه الأمثل، موجها الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بحالته الصحية.
وتابع: "أنا معرفش الرئيس السيسي عرف إني تعبان ازاي، ومدير مكتبه كلمني وقال أي حاجة محتاجها سيتم توفيرها"، منوها أنه تم نقله لمستشفى معهد ناصر اليوم، ويتم حاليا خضوعه للعلاج.
وواصل: "منذ فترة وأنا تعبان.. ولم أقدم قراءات جديدة، ويجوز أن الرئيس عرف بمرضه بسبب عدم نزول قراءات جديدة".
وقال "سعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه يغسل كلى ولكن ارتفاع الضغط حال دون علاجه، منوها أنه بعد دخوله معهد ناصر يتم علاجه على الوجه الأمثل، موجها الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بحالته الصحية.
وتابع: "أنا معرفش الرئيس السيسي عرف إني تعبان ازاي، ومدير مكتبه كلمني وقال أي حاجة محتاجها سيتم توفيرها"، منوها أنه تم نقله لمستشفى معهد ناصر اليوم، ويتم حاليا خضوعه للعلاج.
وواصل: "منذ فترة وأنا تعبان.. ولم أقدم قراءات جديدة، ويجوز أن الرئيس عرف بمرضه بسبب عدم نزول قراءات جديدة".