محمد الباز مدافعًا عن خالد الجندي: مفيش زي مقدس (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
استنكر الدكتور محمد الباز، حملات الهجوم ضد الشيخ خالد الجندي بسبب ملابسه، مشيرا إلى أن الجندي داعية له إسهامات كبيرة، وأحد الدعاة المثقفين المستنيرين.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الجندي أراد أن تصل رسالة للجمهور أنه لا يوجد لبس مقدس، وأن الزي الأزهري ليس زيا مقدسا في الإسلام، وأن المهم ما يحمله الشخص من أفكار.

وتابع: "الجندي بالصورة دي مش بيهزر هو عاوز يوصل للناس رسالة بأنه لا يوجد زي مقدس، وأن الداعية مش لازم يلبس بس الجبة والقفطان، وأن الزي الأزهري ليس زي مقدس للدعاة وليس زيا إسلاميا".

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