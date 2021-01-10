محمد الباز مدافعًا عن خالد الجندي: مفيش زي مقدس (فيديو)
الأحد 10/يناير/2021 - 09:08 م
داليا الحسين
استنكر الدكتور محمد الباز، حملات الهجوم ضد الشيخ خالد الجندي بسبب ملابسه، مشيرا إلى أن الجندي داعية له إسهامات كبيرة، وأحد الدعاة المثقفين المستنيرين.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الجندي أراد أن تصل رسالة للجمهور أنه لا يوجد لبس مقدس، وأن الزي الأزهري ليس زيا مقدسا في الإسلام، وأن المهم ما يحمله الشخص من أفكار.
وتابع: "الجندي بالصورة دي مش بيهزر هو عاوز يوصل للناس رسالة بأنه لا يوجد زي مقدس، وأن الداعية مش لازم يلبس بس الجبة والقفطان، وأن الزي الأزهري ليس زي مقدس للدعاة وليس زيا إسلاميا".
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الجندي أراد أن تصل رسالة للجمهور أنه لا يوجد لبس مقدس، وأن الزي الأزهري ليس زيا مقدسا في الإسلام، وأن المهم ما يحمله الشخص من أفكار.
وتابع: "الجندي بالصورة دي مش بيهزر هو عاوز يوصل للناس رسالة بأنه لا يوجد زي مقدس، وأن الداعية مش لازم يلبس بس الجبة والقفطان، وأن الزي الأزهري ليس زي مقدس للدعاة وليس زيا إسلاميا".