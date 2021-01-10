نشأت الديهي: السيسي أعاد للسياسة الخارجية المصرية مكانتها إقليميًا ودوليًا

الأحد 10/يناير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الهيئة العامة للاستعلامات أصدرت للعام السادس على التوالي الكتاب التوثيق "الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للسياسة الخارجية المصرية مكانتها وتأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس خلال 6 سنوات قام بـ 115 زيارة خارجية، شملت 46 دولة في أنحاء العالم، وعقد نحو 1000 اجتماع مع القادة والزعماء والمسئولين الزائرين لمصر، ومخرجات هذه اللقاءات أدت لترسيخ دور مصر الإقليمي في الخريطة الدولية.

وتابع، أن الكتاب أوضح أن الرئيس السيسي هو الزعيم الوحيد في العالم الذي شارك في خلال عام واحد في 27 قمة جماعية أو مصغرة أو ثلاثية على المستوى الاقليمي والدولي، في قارات العالم المختلفة أفريقيا – آسيا – أوروبا – أمريكا الشمالية ومنها 6 قمم شارك فيها الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وإجـراء عـدد 20 اتصالًا هاتفيًا خلال اجتياح جائحة فيروس كرونا المستجد للعالم.

كما قام خلال هذا العام بعدد 14 زيارة خارجية شملت 12 دولة في أربع من قارات العالم هي أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، عقد خلالها 64 اجتماع قمة ومباحثات ثنائية مع زعماء وقادة ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم، إلى جانب عشرات اللقاءات مع قيادات أبرز المنظمات الدولية، وكبرى الكيانات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، كما عقد الرئيس 96 اجتماعًا رسميًا مع زعماء وقادة ومسئولين زاروا مصر في تلك الفترة من بينهم 25 ملكًا ورئيسًا أو نائب رئيس أو رئيس وزراء من مناطق العالم المختلفة.

وأردف، أن هذا الكتاب رائع، منوهًا بأن أول زيارة للرئيس كانت للجزائر ومنها لقمة في دولة غينيا الاستوائية بما يعيد لمصر دورها في محيطها الإقليمي إفريقيًا وعربيًا وإقليميًا وشرق أوسطيًا.

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