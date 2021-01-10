أستون فيلا يترقب مصير مباراته ضد توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أستون فيلا ينتظر قرار مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي لمعرفة مصير مباراتهم المرتقبة أمام توتنهام هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في فيلا بارك.

ويعيش أستون فيلا أزمة كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الفريق الأول، حيث وصل عدد الحالات إلى 14، من ضمنهم 9 لاعبين.

ولم يتمكن الفريق الأول بقيادة دين سميث من المشاركة في مباراة أمس الأول أمام ليفربول في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي والتي خسرها الفيلانز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحسب شبكة "برمنجهام ميل" الإنجليزية، فإن مسؤولي أستون فيلا يعملون بشكل مكثف في الوقت الحالي ويتواصلون مع رابطة الدوري الإنجليزي لمعرفة مصير مباراتهم المقررة يوم الأربعاء أمام توتنهام.

وأوضحت أن النادي ما زال ينتظر القرار النهائي من رابطة الدوري الإنجليزي والذي لم يُصدر حتى الآن.