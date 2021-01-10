المتحدة و الهيئة الوطنية للإعلام يتفقا علي تطوير محتوي قنوات اون تايم سبورتس

الأحد 10/يناير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


بعد انطلاق قناة اون تايم سبورتس ٣ الجديدة ضمن شبكة قنوات اون تايم سبورتس والتي تعتبر الاقوي في الشبكات الرياضية المفتوحة، بدأت ادارة قنوات اون تايم سبورتس في تطوير المحتوي للقنوات في ضوء اطلاق القناة الجديدة والتي ستسهم في نقل بطولة العالم لكرة اليد والتي ستبدا خلال ايام وسيكون بها مجموعة مميزة من البرامج التي تغطي الرياضات المختلفة

و المعروف ان قنوات اون تايم سبورتس تمثل جزء من اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي والهيئة الوطنية للاعلام برئاسة الاستاذ حسين زين والتي بمقتضاها تقدم قنوات اون تايم سبورتس محتوي رياضي مميز وبامكانيات تقنية هي الافضل سواء في نقل المباريات الرياضية المختلفة او الحصول علي حقوق رياضية هامة ولاسيما ما يخص منتخباتنا القومية والفرق الرياضية المختلفة التي تمثل مصر في المحافل الدولية

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