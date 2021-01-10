بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي

الأحد 10/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي في المباراة الأخيرة أمام نادي البنك الأهلي.

أوضح المنيري في تصريحاته للمركز الإعلامي أن اللاعب تعرض لإصابة قوية عبارة عن جذع في الرباط الداخلي والغضروف الداخلي للركبة، موضحا أن الأرضية السيئة للملعب كانت سببا رئيسيا في الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع الدولي.

شدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب حصل على علاج دوائي وسيتم تأهيله لمدة ١٠ أيام بشكل مبدئي وبعدها تتضح الصورة النهائية حول موقفه ومدة غيابه وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددا.

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