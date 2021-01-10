نشأت الديهي عن اشتراطات البناء: "الدولة تسابق الزمن لأنهاء فوضى العمران"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه كان هناك توقف في البناء خلال الفترة الماضية؛ لنقل الموضوع من العشوائية للتنظيم المحوكم، منوهًا بأن أكثر من 50% من مباني مصر غير منظمة فضلًا عن المناطق العشوائية وشديدة الخطورة.



وتابع، لم يكن للحكومة أن يتثنى لها شد خط والبدء من جديد كما قال الرئيس، إلا بتقنين الاوضاع القديمة، مع البدء من جديد بقانون وإجراءات واشتراطات واضحة للبناء، واليوم شهد مراجعة تلك الاشتراطات قبل إتمام الإطار الجديد لمنظومة تراخيص البناء، وهي بداية لعهد جديد للخروج من العشوائية لأفاق رحبة من التنظيم، منوهًا بأن الدولة تسابق الزمن لإيجاد حلول جذرية لفوضى العمران وإقامة المنشآت، ووضع ضوابط واشتراطات البناء لإعلانها للجمهور.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.