مدير تصوير فيلم "ديك العيط" يتراجع عن مساندة باسم سمرة

الأحد 10/يناير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حذف مدير التصوير محمد شفيق، المنشور الذي كتبه عن تفاصيل المشكلة بين الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل في كواليس فيلم "ديك العياط"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأسباب لم يفصح عنها.

وكان قد كتب محمد شفيق، عبر "فيس بوك" قائلاُ:" بالنسبة لموضوع باسم سمرة ورحاب الجمل اللي خد حجم أكبر من حجمه، أنا كنت في القعدة دي بصفتي مدير تصوير الفيلم، اجتماع تعارف مش بروفة ولا تصوير".

وتابع: "والكلام اللي اتقال فيه حاجات كتير مش صح، والحقيقة إنه مجرد سوء تفاهم بين اتنين زملاء عادي، رحاب عندها سفر، وباسم عايز يصور قبل ما يشتغل في المسلسل بتاعه".

وأضاف: "اختلفوا.. باسم قالها ما تسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز، رحاب انسحبت كملنا القعدة ومشينا، ماشفتش زعيق وخناق وأمن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده، وميصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بإيدينا بحاجات محصلتش".

واختتم: "ولو محصلش توافق وتناغم بين الناس، عادي، نعتذر عن العمل بهدوء من غير دوشة وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف أصلا".

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد أصدر قرارًا بوقف كل من "سمرة" و"الجمل" عن مزاولة المهنة.
مدير تصوير فيلم "ديك العيط" يتراجع عن مساندة باسم سمرة
مدير تصوير فيلم "ديك العيط" يتراجع عن مساندة باسم سمرة

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