السعودية تبني مدينة خالية من الكربون في منطقة نيوم للأعمال

الأحد 10/يناير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر

أعلن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد، خططا لبناء مدينة خالية من الكربون في نيوم، وهي منطقة أعمال رائدة يتكلف إنشاؤها 500 مليار دولار وتستهدف تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وقال الأمير محمد في تصريحات تلفزيونية إن المدينة، التي ستكون قادرة على استيعاب مليون ساكن، "ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المئة، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون".

وجاء في بيان سعودي أن الإنشاءات ستبدأ في الربع الأول من 2021 في المشروع الذي من المتوقع أن يساهم بنحو 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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