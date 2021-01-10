كورونا تضرب الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى قبل لقاء الجونة
الأحد 10/يناير/2021 - 08:31 م
إسلام عودة
أعلن نادى الإتحاد السكندرى عن إصابة كلا من عماد المندوه مدرب حراس المرمى و حسن مصطفى مدرب الفريق بفيروس كورونا .
وكان النادى السكندرى أعلن أمس عن إصابة إبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى
.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4 حالات .
ويلتقى الإتحاد السكندرى يوم الخميس القادم خارج أرضه مع
الجونه ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .
ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط بينما يحتل الجونه المركز الثالث برصيد
12نقطة .