كورونا تضرب الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى قبل لقاء الجونة

الأحد 10/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

أعلن نادى الإتحاد السكندرى عن إصابة كلا من عماد المندوه مدرب حراس المرمى و حسن مصطفى مدرب الفريق بفيروس كورونا .

 

وكان النادى السكندرى أعلن أمس عن إصابة  إبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى .

 

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4 حالات .

 

ويلتقى الإتحاد السكندرى يوم الخميس القادم خارج أرضه مع الجونه ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع برصيد  8 نقاط بينما يحتل الجونه المركز الثالث برصيد 12نقطة .

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