كورونا تضرب الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى قبل لقاء الجونة

أعلن نادى الإتحاد السكندرى عن إصابة كلا من عماد المندوه مدرب حراس المرمى و حسن مصطفى مدرب الفريق بفيروس كورونا .

وكان النادى السكندرى أعلن أمس عن إصابة إبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى .

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4 حالات .

ويلتقى الإتحاد السكندرى يوم الخميس القادم خارج أرضه مع الجونه ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط بينما يحتل الجونه المركز الثالث برصيد 12نقطة .