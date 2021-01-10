عزل صحي لأغويرو بعد الاختلاط مع مصاب كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
أعلن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اليوم الأحد، إن "المهاجم سيرجيو أغويرو يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا".

وكان من المتوقع أن يشارك أغويرو أساسياً في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمام برمنغهام سيتي المنتمي للدرجة الثانية اليوم، لكنه لم يظهر في التشكيلة التي فازت 3-0 بفضل ثنائية برناردو سيلفا وهدف فيل فودن.

وقال غوارديولا عن أجويرو الذي خاض تسع مباريات في كل المسابقات هذا الموسم "للأسف خالط مصابا بفيروس كورونا. يجب أن يخضع للعزل الذاتي لبضعة أيام.

"لا أعرف حقا المزيد من المعلومات لأنه خضع مثلنا لفحوصات ست مرات في آخر 10 أو 15 يوما وكان سلبياً.

 أعتقد أنه كان اليوم سلبياً أيضاً لكن الاجراءات تنص على ضرورة الخضوع للعزل الذاتي في بعض الحالات وفي حالات أخرى نواصل اللعب".

وواجه سيتي مؤخراً تفشياً لفيروس كورونا حيث جاءت فحوصات ستة لاعبين إيجابية. وتأجلت مباراته في ملعب إيفرتون بالدوري الممتاز وتم اغلاق ملعب التدريب التابع له ليومين ضمن إجراءات احترازية.

وخضع الحارس سكوت كارسون والمدافع إيريك غارسيا ولاعب الوسط كول بالمر أيضاً للعزل بعد اختبارات إيجابية.

وأضاف غوارديولا أن المدافع إيمريك لابورت الغائب عن المباريات منذ فوز سيتي على آرسنال الشهر الماضي يقترب من العودة.

وأضاف "خاض لابورت أمس أول تدريب منفرداً. أتمنى أن يكون جاهزاً خلال أسبوع. لا أدري تحديداً لكني أتمنى أن يكون لائقاً بعد أسبوع وربما عشرة أيام".

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