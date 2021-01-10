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مع بداية 2021.. «قعدة مزيكا» مع ديزر Deezer على «نجوم إف إم» لتجربة موسيقية مميزة مع أشهر المطربين

تبقى الموسيقى عاملًا هامًا في حياة الأشخاص، الذين يحبون لغة الروح والقلب، يفضلون موسيقى تنبض بالحياة، ترافقهم مع صوت مطربهم المفضل، وتبقى جلسات الموسيقى أحب وأقرب إلى القلب، تستمع إلى من تحبهم لتتعرف أكثر عن عالم الموسيقى الرحب، الذي لا حدود له وتستمتع بعالم جديد لا حدود له.





ولتجربة استمتاع مختلفة ومميزة تسعى شركة ديزر Deezer، وهي واحدة من أهم خدمات بث الموسيقى، أن تكون جلستك المفضلة للاستمتاع بموسيقاك في برنامج «قعدة مزيكا»، في واحدة من أشهر الإذاعات المصرية والعربية وهي «نجوم إف.إم»، Nogoum FM.





ويستعرض برنامج «قعدة مزيكا»، المطربين والموسيقيين، الذين يظهرون على الساحة الفنية، ويشقّون آفاقًا جديدة في عالم الموسيقى، أسبوعيًا كل يوم خميس من الساعة العاشرة مساء على راديو، نجوم إف إم على تردد 100.6 FM، حيث سيكون النجوم بصحبة الفنانة يسرا الهواري، فيما يحل المطرب أمير عيد، ضيفًا في أولى حلقات «قعدة مزيكا»، وفنانون آخرون، من بينهم نسمة محجوب ودينا الوديدي ومحمد سعيد، وآخرين من ألمع نجوم الموسيقى في مصر والعالم العربي. وستتوفر حلقات البرنامج حصريًا على تطبيق "ديزر" فور إذاعتها.





من جهته قال مارك أبو جودة، رئيس المحتوى والتسويق الفني وعلاقات شركات الإنتاج الموسيقي، "نعمل بكل جهد وبشتّى الوسائل لتقديم خدمات موسيقية مميزة لكافة عملائنا ومستخدمي تطبيق ديزر، ولأن الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين قررنا دعم تجربة الاستمتاع بشكل جديد ومع إذاعة لديها القدرة على الوصول إلى شريحة عريضة من الجمهور المتعطش لعالم الأغاني والموسيقى".



أضاف أبوجودة "أننا سعداء للغاية لإطلاق برنامج قعدة مزيكا مع إذاعة نجوم إف إم، والتي تعد واحدة من أهم شركائنا في مصر، حيث سيتيح التعاون مع نجوم إف إم تقديم لعملائنا خدمة جديدة وتجرب استثنائية".



من جانبها أكدت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى، إن برنامج "قعدة مزيكا" من البرامج الموسيقية الهامة في الخريطة البرامجية للإذاعة، وإن نجاحه علي مدار السنوت الماضية كان الدافع وراء عودته من جديد، خاصة وإن مستمعي الإذاعة تعلقوا بالبرنامج والموسيقي المختلفة التي يتم تقديمها فيه.



وتابعت هالة حجازى، إن البرنامج يهدف للتركيز على الفرق الموسيقية المهتمة بمزيكا الـ"الآندر جراوند"، والمطربين أصحاب المدارس الموسيقية المختلفة، ويتم ذلك بالتعاون مع تطبيق "ديزر" المتخصص في الموسيقي والأكثر انتشارًا.



وديزر Deezer، واحدة من أشهر خدمات البث الموسيقي في العالم إن لم تكن أشهرها على الإطلاق بمكتبة موسيقية ضخمة تضم كافة الأنواع والأنماط الموسيقية المنتشرة حول العالم وتنمو هذه المكتبة بشكل يومي ويضاف إليها المئات والآلاف من المسارات الموسيقية كل يوم، ولدى الخدمة أكثر من 16 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم في أكثر من 180 دولة.