صراع بين الاتحاد السكندري وأسوان والإسماعيلي لضم "ونش سوهاج"

الأحد 10/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد زكي

تلقى نادر موسي الشهير بـ"الونش" لاعب الفريق الكروي الأول بنادي سوهاج، أكثر من عرض محلي من أندية الدوري الممتاز، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 

 

وتتوالي العروض على "الونش"، حيث تبقى عرض رسمي من الاتحاد السكندري، وذلك بناءً على طلب العميد حسام حسن، بالإضافة لناديي المصري البورسعيدي والإسماعيلي.


ويدرس مجلس إدارة نادي سوهاج العروض المقدمة للاعب، لأتاخذ القرار النهائي بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

 

وشهدت الأيام الماضية تألق صاحب الـ 23 عام، حيث أنه يمتلك أكثر من ميزة دفاعيا، بالاضافة أنه يجيد الضربات الرأسية.

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ أقل من ساعتين

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ ساعة و نصف

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سياسة أمنية جديدة فى الشرق الأوسط ينفذها البنتاجون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة