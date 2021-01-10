جبران باسيل: إنفجار مرفأ يذكرنا بإغتيال الحريري

الأحد 10/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
قال جبران باسيل، وزير خارجية لبنان الأسبق، بموضوع انفجار المرفأ، لا يجوز للقاضي أن يحصر تحقيقه بالشق الإداري فقط، ولا يجوز ان لا ينجز التقرير اللازم حتّى تدفع شركات التأمين الأموال للمستحقين، وأستكمل فرحنا انّ هناك مساعدة دولية بالتحقيق ليتبيّن لنا لاحقًا ان لا احد من الأجهزة الخارجية قادر أو راغب بأن يزوّدنا بالمعلومات المفيدة عن التفجير، وذكّرونا بذلك بجريمة إغتيال الرئيس الحريري.

وتابع "باسيل"، خلال تدوينات له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدان القصيرة "تويتر"، قائلا:" ما بدّن يخلّونا نعرف حقيقة الإنفجار ولا حتّى ابسط امور التحقيق حول دخول النيترات واستعماله، القصّة ما بتخلص باتّهام رئيس حكومة ووزراء بالتقصير، لأن فيما لو هيدا الشي صحيح، هم لا هرّبوا البضاعة ولا فجّروها بدنا نعرف مين دمّر عاصمة لبنان.

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