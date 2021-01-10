وزير الري الأسبق: الوقيعة بين مصر والسودان من ألاعيب إثيوبيا (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن مصر على معرفة جيدة بتاريخ إثيوبيا مع جيرانها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من ألاعيب إثيوبيا إثارة الوقيعة بين مصر والسودان.

وأضاف محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن مصر والسودان تتقاسمان أضرار سد النهضة، رغم ذلك مواقفهما متباينة، مؤكدا أن المصالح بين الدولتين مشتركة، وكان يجب التنسيق بينهما.

وأشار إلى أن مصر ملتزمة بوعودها الدولية في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن السد الإثيوبي يهدد الأمن المائي المصري.

واستطرد أن الملء الأول لسد النهضة تسبب في حدوث جفاف لدى السودان، مشددا على أن إثيوبيا لا تعترف بأي اتفاقات سابقة وعلى السودان أن تدرك هذا الأمر.

وشدد على أن العداء في المياه أصعب من الاعتداء على الأرض بالنسبة للشعب المصري، مطالبا بعقد جلسة مصارحة مع السودان لوضع النقاط على الحروف والاتفاق على الثوابت.

ولفت محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إلى أن هناك قوى معادية تحاول بالإضرار بمصالح مصر.

واستطرد أن مجلس الأمن لا يمكنه إصدار أي قرار فني، لكن يمكنه إصدار قرارًا سياسيًا، موضحا أن الاتحاد الأفريقي لا يمكنه إصدار بيانات بشأن مخالفات إثيوبيا بملء سد النهضة.

وطمأن محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، المواطنين بعدم وجود مخاطر وأضرار من سد الأمهرة، مضيفا أن إثيوبيا تستفز الدول والشعوب من خلال بناء سدين جديدين.

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