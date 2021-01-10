بدموع فؤادي بدعيلك يا غالي.. صلاح عبدالله يودع هادي الجيار برسالة مؤثرة

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رحل الفنان الراحل هادي الجيار عن عالمنا اليوم ، عن عمر يناهز 71 عاماً، وكان خبر وفاته صدمة لكل جمهوره ومحبيه وأصدقائه من نجوم الوسط الفني.



وودع الفنان صلاح عبدالله الراحل عبر حسابه بإنستجرام وكتب : ‏بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي،وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح"خلي بالك من نفسك ياصلاح"..حاضر ياغالي هخلي بالي..لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ..أرجوكم ياأحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير هادي الجيار.



ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".



يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.