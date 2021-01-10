بدموع فؤادي بدعيلك يا غالي.. صلاح عبدالله يودع هادي الجيار برسالة مؤثرة
الأحد 10/يناير/2021 - 09:56 م
فايقة محمد عادل
رحل الفنان الراحل هادي الجيار عن عالمنا اليوم ، عن عمر يناهز 71 عاماً، وكان خبر وفاته صدمة لكل جمهوره ومحبيه وأصدقائه من نجوم الوسط الفني.
وودع الفنان صلاح عبدالله الراحل عبر حسابه بإنستجرام وكتب : بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي،وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح"خلي بالك من نفسك ياصلاح"..حاضر ياغالي هخلي بالي..لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ..أرجوكم ياأحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير هادي الجيار.
ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".
يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.
وودع الفنان صلاح عبدالله الراحل عبر حسابه بإنستجرام وكتب : بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي،وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح"خلي بالك من نفسك ياصلاح"..حاضر ياغالي هخلي بالي..لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ..أرجوكم ياأحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير هادي الجيار.
ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".
يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.